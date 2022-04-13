A85 : demi-diffuseur de Langeais Nord, présentation du territoire

Avec plus de 9 000 emplois sur le territoire, cette partie de la Touraine se caractérise par une très grande diversité économique, renforcée par la présence d’activités artisanales, commerciales, agricoles, viticoles, touristiques et industrielles. L’ensemble de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire compte 11 zones d’activités regroupant près de 170 entreprises et plus de 2 000 emplois. Le Pays de Langeais concentre une très grande partie de cette activité économique, notamment sur la zone d’activités Langeais Nord qui, forte de ses 583 emplois, est la plus importante du nord-ouest de la Touraine. Ses entreprises, comme Plastivaloire, Souchu – GB Group ou encore les entrepôts de la société Corolle, participent à la forte croissance de ce bassin de vie qui constitue une zone stratégique pour le rayonnement ainsi que le développement économique de la région.

Situé au cœur du site Natura 2000 « Lac de Rillé et forêt voisines d’Anjou et de Touraine », ce territoire très boisé et chargé d’histoire est aussi une destination idéale pour les amateurs de nature et de culture. Avec la cité historique de Langeais, les châteaux de Champchevrier et de Gizeux, le lac de Rillé et l’étang de Hommes, ou encore la Loire à Vélo, le chemin de Saint Martin de Tours et les nombreux sentiers de découverte du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, le Pays de Langeais accueille chaque année de très nombreux visiteurs.