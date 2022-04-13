Aménagements
A85 : demi-diffuseur de Langeais Nord, présentation du territoire
Le projet de demi-diffuseur de Langeais Nord se situe sur l'A85 en Indre-et-Loire (37), à l’ouest de la métropole tourangelle. Il s'implante sur le territoire de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL), au sein d’un environnement économique diversifié et particulièrement attractif, avec la présence d’axes routiers et autoroutier sur les liaisons Tours-Angers (au sud) et Tours-Laval (au nord). Aux portes de l’agglomération tourangelle, le Pays de Langeais s’étend sur toute la partie sud-est de la communauté de communes, sur un territoire qui, bien que majoritairement couvert de forêt, fait preuve d’une activité économique forte et dynamique.
RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE
RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE
TISSU ÉCONOMIQUE
Avec plus de 9 000 emplois sur le territoire, cette partie de la Touraine se caractérise par une très grande diversité économique, renforcée par la présence d’activités artisanales, commerciales, agricoles, viticoles, touristiques et industrielles. L’ensemble de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire compte 11 zones d’activités regroupant près de 170 entreprises et plus de 2 000 emplois. Le Pays de Langeais concentre une très grande partie de cette activité économique, notamment sur la zone d’activités Langeais Nord qui, forte de ses 583 emplois, est la plus importante du nord-ouest de la Touraine. Ses entreprises, comme Plastivaloire, Souchu – GB Group ou encore les entrepôts de la société Corolle, participent à la forte croissance de ce bassin de vie qui constitue une zone stratégique pour le rayonnement ainsi que le développement économique de la région.
Situé au cœur du site Natura 2000 « Lac de Rillé et forêt voisines d’Anjou et de Touraine », ce territoire très boisé et chargé d’histoire est aussi une destination idéale pour les amateurs de nature et de culture. Avec la cité historique de Langeais, les châteaux de Champchevrier et de Gizeux, le lac de Rillé et l’étang de Hommes, ou encore la Loire à Vélo, le chemin de Saint Martin de Tours et les nombreux sentiers de découverte du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, le Pays de Langeais accueille chaque année de très nombreux visiteurs.
DÉPLACEMENTS
La métropole tourangelle, pôle d’emploi principal du département qui attire chaque année de nouveaux habitants, connait un essor économique croissant et est très attractive avec près de 80 000 emplois en 2016, ce qui représente une concentration de huit emplois sur dix en Indre-et-Loire. Les différentes communes du Pays de Langeais connaissent une croissance soutenue de leur population qui emprunte les réseaux routiers (dont l’A85 fait partie) pour leurs trajets domicile-travail.
Actuellement, une grande partie de ces déplacements passent par le centre de Langeais pour rejoindre l’A85 à la sortie Langeais Est (n°7). C’est aussi le cas du trafic poids lourds qui l’emprunte chaque jour pour notamment relier la zone d’activités Langeais Nord à l’autoroute.
L’A85 : AU CŒUR DU TERRITOIRE
Situé aux portes de la métropole tourangelle, le Pays de Langeais est desservi par l’autoroute A85 avec la sortie n°7 Langeais Est. Cette autoroute dite « d’aménagement du territoire » a permis de désenclaver les territoires ruraux qu’elle traverse, elle accueille chaque jour près de 13 500 véhicules en moyenne. L’A85 est quotidiennement empruntée par de nombreux habitants du territoire, notamment pour les trajets domicile-travail, et par les poids lourds qui desservent les entreprises locales, principalement celles de la zone d’activités Langeais Nord.