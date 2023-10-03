A85 : demi-diffuseur de Langeais Nord | Certification HQE™ Infrastructures Durables phase programme

Après les études de faisabilité, la concertation publique et les premiers principes d’aménagement finalisés, le projet du demi-diffuseur de Langeais Nord a été audité pour la phase PROGRAMME. L’auditeur missionné par l’organisme Certivea a vérifié que le système de management était conforme aux exigences du référentiel et que l’ensemble des livrables exigés sur cette phase ont bien été formalisés.

A l’issu de l’audit, la charte d’objectifs de développement durable , a été jugée comme un point fort du projet de par son caractère pédagogique, communicant et a été signée par l’ensemble des collectivités locales (parties prenantes au projet). Fort du soutien des collectivités locales, l’équipe projet a souhaité aller plus loin dans la prise en compte des enjeux de développement durable, d’étudier et d’appliquer des mesures concrètes qui rendent le projet plus durable et plus respectueux de l’environnement.

Le premier certificat HQE™ Infrastructures Durables a ainsi été obtenu pour la phase PROGRAMME, une première au niveau VINCI Autoroutes. L’engagement dans cette démarche se poursuit, l’équipe projet avance dans son suivi d’objectifs développement durable en travaillant avec le maître d’œuvre pour préparer notamment le prochain audit qui aura lieu à la fin de la phase CONCEPTION.