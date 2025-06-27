Autoroute A9

Aire de Village Catalan Ouest

Vous circulez sur l’autoroute A9 ? Retrouvez vos services disponibles sur l’aire de Village Catalan Ouest.

L'Aire de Village Catalan Ouest vous accueille lors de vos trajets sur l'autoroute A9

Services disponibles sur l’aire :

En ce moment sur l’Aire de Village Catalan Ouest

Animations #BienArriver

Comme un air de vacances avant d’arriver à destination ! Les animations #BienArriver reviennent cet été du 3 juillet au 8 août 2026 sur 12 aires du réseau VINCI Autoroutes. Au programme : lecture, initiations sportives, sieste, opérations de prévention… De quoi transformer votre pause en moment de détente et de convivialité sur la route des vacances. 
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Gilets Bleus

Pour fluidifier l'utilisation des stations de recharge cet été, nous reconduisons notre dispositif d’accompagnement sur les aires de services les plus fréquentées du réseau. Pour la 6e année consécutive, des équipiers spécialement formés, facilement identifiables grâce à leur gilet bleu (ou d’une autre couleur selon les aires), sont présents sur plus de 60 stations de recharge.

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