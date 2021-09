Lac du Salagou

Le Languedoc possède bien des trésors naturels, à l’image du lac de Salagou situé entre Montpellier et Millau. Ici, la terre écarlate des "ruffes" domine et sculpte des paysages de basalte vallonnés, offrant au lac un écrin rouge et bleu. Un paysage idyllique qui fut créé afin d’améliorer l’irrigation agricole.

De fait, lorsque vous arrivez sur les bords du lac de Salagou, vous apercevez Celles. Celui qu’on décrivit longtemps comme le village englouti du lac de Salagou ne disparut jamais vraiment sous les eaux, mais ses habitants durent quitter les lieux, laissant un village quasiment désert derrière eux.

Le mystère surgit tandis que vous flânez dans les quelques rues du village où le temps semble suspendu.



Ce n’est qu’en gravissant les pentes douces du mont Liausson que vous vous retrouvez à nouveau entre ciel et terre. A 535m d'altitude, vous découvrez le splendide panorama sur le lac et le cirque de Mourèze, ces derniers vous dévoilant un patchwork de verts et de jaunes. Il ne vous reste plus qu’à partir à la découverte des dolomites paisibles.