Il est des lieux comme la cité de Carcassonne où chaque pierre, chaque bâtiment, chaque pas que vous faites, est chargé d’histoire. Il faut savoir que la cité de Carcassonne est tout simplement la plus grande cité médiévale d’Europe.

Au croisement de l’Atlantique et de la Méditerranée, de l’Espagne et de la France, la cité a toujours été une place forte pour ses occupants. Les traces du Néolithique le prouvent. Occupé par les Celtes, les Romains, les Wisigoths, les Omeyyades, les Carolingiens, Carcassonne éveille votre goût pour l’Histoire de France.



Plus que d’autres, certains monuments de la cité sont incontournables et méritent que vous vous autorisiez un détour. Passez sous l’une des seules entrées de la cité, la porte d’Aude, pour ensuite vous diriger vers le cœur de la ville. A l’instar d’une Florence ou d’une Séville, la cité de Carcassonne dévoile une architecture cohérente où règnent la pierre blonde et la douceur de vivre. De rues en ruelles, découvrez ensuite les plus beaux monuments médiévaux de France.