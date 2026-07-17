Autoroute A71
Aire de Bourges Marmagne
Vous circulez sur l’autoroute A71 ? Retrouvez toutes vos boutiques, enseignes de restauration, stations-services et installations disponibles sur l’aire de Bourges Marmagne.
L'Aire de Bourges Marmagne vous accueille lors de vos trajets sur l'autoroute A71
Services disponibles sur l’aire :
Boutiques et restaurants disponibles sur l’aire :
Enseignes de carburant disponibles sur l'aire :
Tarifs des carburants :
Opérateurs de recharge électrique disponibles sur l'aire :
Prises disponibles :
En ce moment sur l’Aire de Bourges Marmagne
Gilets Bleus
Pour fluidifier l'utilisation des stations de recharge cet été, nous reconduisons notre dispositif d’accompagnement sur les aires de services les plus fréquentées du réseau. Pour la 6e année consécutive, des équipiers spécialement formés, facilement identifiables grâce à leur gilet bleu (ou d’une autre couleur selon les aires), sont présents sur plus de 60 stations de recharge.
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