Cathédrale Saint-Etienne de Bourges

Lorsque vous arrivez dans la petite ville de Bourges, votre regard ne peut s’empêcher d’être attiré par ce véritable vaisseau spatial. C’est la cathédrale de Bourges.

Commencée à la fin du XIIe siècle, elle est achevée 40 ans plus tard et devient rapidement un haut lieu spirituel du royaume de France. Elle est située au cœur de Bourges et de son centre historique, et vous pouvez encore trouver, autour de l’édifice, des maisons à pans de bois témoignant du quotidien médiéval.



Le monument impressionne de par ses dimensions à la fois harmonieuses et imposantes. En effet, la cathédrale mesure pas moins de 120m de long pour 41m de large, tandis que sa plus haute tour, la tour de Beurre culmine à 65m. Après avoir visité les alentours de l’édifice, prenez le temps d'admirer la finesse des arcs-boutants supportant la nef. Une fois de retour sur le parvis, observez attentivement les cinq portails sculptés de la vaste façade, avant de pénétrer à l’intérieur.