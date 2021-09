Le PAL - Parc d’attractions et Parc animalier

Entre l’A6 et l’A71, entre Bourges et Mâcon, à l’orée des bois du parc naturel régional du Morvan se trouve un parc de loisirs pas comme les autres. Un parc atypique et foisonnant comme sait l’être la nature auvergnate environnante, voilà ce qui vous attend au PAL. Installé dans la petite commune de Dompierre-sur-Besbre, le PAL vous surprend par sa double configuration : parc d’attractions et parc animalier. Une spécificité unique en France qui vous accompagne tout au long de votre exploration des 50 hectares du site. Figurant parmi les plus visités de France, le parc du PAL vous réserve bien des surprises et des sensations fortes. Aurez-vous le courage de braver l’attraction du Disque du Soleil ? Grâce aux solutions d’hébergement et de restauration sur place, vous pouvez emmener toute la famille profiter d’une trentaine d’attractions et des animaux. Faites rêver petits et grands grâce aux spectacles d’animaux ainsi qu’aux nombreuses animations pédagogiques organisées comme le nourrissage des animaux.