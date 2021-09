Créé en 1978, rénové en 2010, le musée du Canal du Berry raconte son histoire, mais aussi surtout celle des hommes qui y travaillèrent. Les amoureux du canal ont, depuis de nombreuses années, conservé des pièces qui aujourd’hui exposées permettent de le faire revivre. Quelque 40 000 artefacts sont ainsi exposés, avec des plans, des objets de mariniers, mais aussi de véritables œuvres d’art comme les portes d’écluses. Le musée est organisé autour de six grands thèmes, notamment la vie autour du canal, représentée par des photos et des maquettes. A quai, sur la berge, on découvre deux modèles de péniche, l’une en bois et l’autre en métal, ainsi qu’un « cul de bateau » : ce fond de péniche était le véritable habitat des mariniers. Un habitat sommaire, plus proche des cabines de pirates que de celles des bateaux de croisière. Un peu plus loin, un four à chaux explique les secrets d’un savoir-faire ancien qui, à l’image du transport sur le canal, semble aujourd’hui disparu.