Lieu : Eurexpo Lyon – Boulevard de l’Europe, 69680 Chassieu

Dates : du 18 au 22 novembre 2025

Horaires :

Mardi, mercredi, vendredi : 9h – 18h

Jeudi : 9h – 22h

Samedi : 9h – 17h (journée grand public)

Pour tout savoir sur le salon Solutrans, rendez-vous sur : https://www.solutrans.fr/