Services et aires
Rendez-vous au salon Solutrans du 18 au 22 novembre 2025 à Lyon
Du 18 au 22 novembre, VINCI Autoroutes participe au salon Solutrans, le grand rendez-vous international du transport routier. Venez découvrir nos engagements pour accompagner les professionnels de la route et nos innovations pour un transport plus sûr et plus durable.
Solutrans : le rendez-vous incontournable du transport routier
Organisé tous les deux ans par la Fédération française de carrosserie, Solutrans réunit plus de 1 000 exposants et accueille près de 70 000 visiteurs, dont 28 % internationaux. Cette édition 2025 a pour thème : « Énergie-climat : ambitieux ensemble ! », avec un programme riche en conférences, démonstrations et innovations autour de la décarbonation, des nouvelles énergies et des mobilités de demain. Destiné prioritairement aux acteurs du transport routier (transporteurs, constructeurs, équipementiers…), le salon Solutrans organise une journée ouverte au grand public le samedi 22 novembre 2025 avec au programme, des animations et des démonstrations accessibles à tous.
En savoir plus
Venez nous rencontrer sur le stand VINCI Autoroutes
Retrouvez-nous à Eurexpo Lyon, hall 1 - stand A026, à l’entrée du salon, sur un espace de 50 m² conçu pour vous faire vivre une expérience immersive et interactive. Au programme : découverte de films immersifs pour découvrir le quotidien des femmes et des hommes en jaune, rencontres avec l’équipe de Radio VINCI Autoroutes qui animera plusieurs émissions en direct du salon, animations avec nos partenaires Voltix, Michelin Truckfly, et bien d’autres, ou encore distribution de kits sieste et supports de sensibilisation par la Fondation VINCI Autoroutes. Nos équipes seront présentes pour vous présenter les services déployés par VINCI Autoroutes pour les conducteurs de poids lourds comme, par exemple, les parkings sécurisés ou encore les laveries automatiques disponibles sur certaines aires.
Les temps forts de Solutrans à ne pas manquer
- Mercredi 19 novembre : rencontre avec Voltix et animation DocStop, un service d’assistance médicale pour les conducteurs de poids lourds
- Jeudi 20 novembre : émission spéciale Les Routiers Sont Toujours Aussi Sympa sur Radio VINCI Autoroutes, en direct de 21h à 23h.
- Vendredi 21 novembre : focus sur la recharge électrique avec Michelin Truckfly.
- Samedi 22 novembre : journée grand public avec des animations.
Sécurité, information trafic en temps réel, innovations en matière de décarbonation : venez échanger avec nos équipes et découvrir nos solutions pour faciliter le quotidien des professionnels de la route !
Infos pratiques :
Lieu : Eurexpo Lyon – Boulevard de l’Europe, 69680 Chassieu
Dates : du 18 au 22 novembre 2025
Horaires :
- Mardi, mercredi, vendredi : 9h – 18h
- Jeudi : 9h – 22h
- Samedi : 9h – 17h (journée grand public)
Pour tout savoir sur le salon Solutrans, rendez-vous sur : https://www.solutrans.fr/