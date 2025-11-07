Le challenge Coup de Lame est bien plus qu’un concours : c’est une validation des compétences acquises par nos équipes tout au long de l’année. Les ateliers permettent de simuler des épisodes neigeux et de tester les réflexes de ces professionnels de la viabilité hivernale, dans des conditions proches du réel. Trois trophées ont été décernés en marge des épreuves : le « Cristal de sel » pour les épreuves théoriques, la « Lame d’acier » pour les épreuves pratiques, et le « Grand Ours » pour l’équipe la plus performante au classement général (remporté cette année par la direction régionale Ouest-Atlantique de VINCI Autoroutes). Une préparation rigoureuse pour vous garantir un haut niveau de sécurité et de réactivité tout au long de l’hiver sur notre réseau !



Un rappel : pour suivre l’état du trafic en temps réel, rendez-vous sur notre site internet (rubrique « Info Trafic »), l’application Ulys ou écoutez Radio VINCI Autoroutes (107.7).