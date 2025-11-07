Sécurité
Coup de Lame 2025 : nos équipes prêtes pour aider à bien voyager cet hiver
Chaque année, le challenge Coup de Lame marque le lancement de la saison hivernale sur le réseau VINCI Autoroutes. Une journée d’entraînement pour nos équipes qui s’est tenue le 5 novembre à Angers. Objectif ? Vous garantir les meilleures conditions de circulation, quelles que soient les conditions météo.
Une journée de mobilisation pour vous permettre de voyager en toute sécurité, cet hiver, sur le réseau VINCI Autoroutes
Du 15 novembre au 30 mars, les équipes de VINCI Autoroutes sont sur le pont 24h/24 pour vous assurer des conditions de circulation optimales, même en cas de neige ou de verglas. Le challenge Coup de Lame, organisé cette année sur l’autoroute A11 à Saint-Jean-de-Linières (près d’Angers), marque le début de cette période cruciale. Près de 100 femmes et hommes en jaune issus de 9 équipes régionales, ont participé à cette journée à la fois technique et conviviale. Ils ont démontré leur savoir-faire à travers des épreuves pratiques (slalom en déneigeuse, montage de lame sur chasse-neige) et théoriques (prévisions météo, traitement des chaussées, diffusion d’informations en temps réel).
Tester l’expertise terrain pour être prêts en cas de neige
Le challenge Coup de Lame est bien plus qu’un concours : c’est une validation des compétences acquises par nos équipes tout au long de l’année. Les ateliers permettent de simuler des épisodes neigeux et de tester les réflexes de ces professionnels de la viabilité hivernale, dans des conditions proches du réel. Trois trophées ont été décernés en marge des épreuves : le « Cristal de sel » pour les épreuves théoriques, la « Lame d’acier » pour les épreuves pratiques, et le « Grand Ours » pour l’équipe la plus performante au classement général (remporté cette année par la direction régionale Ouest-Atlantique de VINCI Autoroutes). Une préparation rigoureuse pour vous garantir un haut niveau de sécurité et de réactivité tout au long de l’hiver sur notre réseau !
Un rappel : pour suivre l’état du trafic en temps réel, rendez-vous sur notre site internet (rubrique « Info Trafic »), l’application Ulys ou écoutez Radio VINCI Autoroutes (107.7).
Le dispositif hivernal de VINCI Autoroutes en quelques chiffres :
- 2 000 collaborateurs mobilisés 24h/24 et 7j/7
- 700 engins de salage et déneigement (1 tous les 6 km)
- 42 000 tonnes de sel stockées en début de saison
- 9 500 heures de formation dispensées en amont
- 3 000 caméras pour surveiller le réseau en temps réel
- 270 stations météo et 1 200 panneaux lumineux pour informer les conducteurs