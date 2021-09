Comment fonctionnent les parkings sécurisés poids lourds sur autoroute ?

Accessibles à toute heure, en semaine comme le week-end, les parkings poids lourds sécurisés vous offrent la possibilité de faire une pause dans les meilleures conditions. Vous transportez des marchandises de valeur ? Dormez sur vos deux oreilles et profitez de douches, d’espaces restauration* et détente, de télévision et d’accès gratuit au Wifi** en toute sérénité.



Tarifs et conditions d’accès des parkings sécurisés PL :



Réservés aux poids lourds de classe 4 (> à 19 tonnes), les parkings poids lourds sécurisés sont payants et accessibles sans réservation préalable : consultez les tarifs



Vous pouvez payer votre parking sécurisé :

Avec votre carte bancaire (sans distinction Visa, MasterCard, GIE CB, …)

Avec votre badge Télépéage

Avec toute autre carte utilisée au péage (DKV, SHELL, ESSO et Fill&Go). Attention ! La carte TOTAL (GR et Eurotrafic) est acceptée pour les classes 3 uniquement.



Que faire en cas de problème à l’entrée ou à la sortie du parking ?



Vous rencontrez un problème pour entrer ou sortir d’un parking sécurisé ?