L’autoroute A7, axe majeur du réseau autoroutier français, fait l’objet d’une transformation ambitieuse dans la traversée de Valence. Porté par VINCI Autoroutes en partenariat avec l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo, ce projet d’un montant total de 32 millions d’euros vise - à terme - à réduire les nuisances sonores et visuelles liées à la circulation, à reconnecter différents quartiers au Rhône, et à favoriser les déplacements à pied et à vélo. Cette requalification s’inscrit dans une démarche de développement durable et de cohésion urbaine, au bénéfice direct des riverains et de l’attractivité du territoire.