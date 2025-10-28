Aménagements
L’autoroute A7 se transforme au cœur de Valence : un projet au service du territoire
Jeudi 23 octobre 2025, VINCI Autoroutes et ses partenaires ont officiellement lancé les travaux de requalification urbaine et environnementale de l’autoroute A7 dans la traversée de Valence. L’objectif ? Reconnecter la ville à son fleuve, améliorer le cadre de vie des riverains et favoriser les mobilités douces.
Sur l’A7, un projet structurant pour Valence et ses habitants porté par VINCI Autoroutes
L’autoroute A7, axe majeur du réseau autoroutier français, fait l’objet d’une transformation ambitieuse dans la traversée de Valence. Porté par VINCI Autoroutes en partenariat avec l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo, ce projet d’un montant total de 32 millions d’euros vise - à terme - à réduire les nuisances sonores et visuelles liées à la circulation, à reconnecter différents quartiers au Rhône, et à favoriser les déplacements à pied et à vélo. Cette requalification s’inscrit dans une démarche de développement durable et de cohésion urbaine, au bénéfice direct des riverains et de l’attractivité du territoire.
Des aménagements concrets pour un meilleur cadre de vie
Plusieurs réalisations sont prévues d’ici à 2028 :
- Un peu plus de 5 km d’écrans acoustiques en bois, béton-bois ou végétalisés, autour des parcs Jouvet et de l’Épervière, pour atténuer les nuisances sonores.
- Trois franchissements sécurisés pour les piétons et cyclistes équipés de brise-vues pour améliorer l’ambiance visuelle.
- Une halte fluviale modernisée, avec un auvent contemporain, pour renforcer l’attractivité du Rhône et du tourisme fluvial.
Les premiers travaux ont débuté en septembre 2025 sur les ponts de la rue de Mauboule et du chemin de l’Épervière, deux points stratégiques pour les mobilités douces.
Un chantier progressif qui s’étendra jusqu’en 2028
Le calendrier du projet prévoit une mise en service complète à l’horizon fin 2028, avec des travaux organisés en plusieurs phases pour limiter les impacts sur les riverains et les usagers. L’installation des écrans acoustiques répartie sur plusieurs secteurs de l’autoroute A7 s’échelonnera entre 2026 et 2028. Quant à la modernisation de la halte fluviale, elle débutera en 2027. Pour accompagner les riverains et les conducteurs tout au long du chantier, un dispositif d’information complet est mis en place :
- Site internet : www.vinci-autoroutes.com
- Compte X : @A7Trafic
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application mobile
- Service client 3605, accessible 24h/24 et 7j/7
- Application Ulys, pour suivre le trafic en temps réel