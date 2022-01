Vous êtes conducteur de poids lourd et vous empruntez régulièrement l’autoroute ? De longs trajets peuvent vous amener à vous absenter pendant plusieurs jours de votre domicile. Notre priorité est donc de vous apporter toujours plus de confort lors de vos pauses sur les aires du réseau. Dernière initiative en date, l’implantation de laveries automatiques sur l’aire de repos poids lourd du Reyran, près de Fréjus, sur l’autoroute A8. Si vous roulez souvent sur cet axe, ce nouveau service vous permet tout simplement de laver et de sécher votre linge lors de vos trajets entre Aix-en-Provence et la frontière italienne. Ces laveries automatiques viennent compléter les équipements déjà présents sur l’aire, à savoir les sanitaires, les douches, les tables de pique-nique et les containers de tri sélectif présents sur 100% des aires du réseau VINCI Autoroutes.



Un service disponible en 5 langues pour les routiers

Pour utiliser ces laveries automatiques, rien de plus simple ! Il vous suffit de sélectionner votre programme via un écran tactile. Selon le poids de votre linge - entre 8 et 18 kg - la prestation vous sera facturée entre 4 et 8 euros, payable sans contact.

Accessible en plusieurs langues (français, italien, anglais, espagnol et polonais), ce service vous permet d’être informé de la fin du cycle. Après avoir enregistré votre numéro de téléphone, vous recevrez un SMS directement dans votre camion. Ces machines à laver sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et le cycle de lavage dure seulement 30 minutes. Sans phosphates, sans colorants et sans conservateurs, la lessive utilisée est distribuée sous forme de doses afin d’éviter tout gaspillage. Cette installation est une première sur le réseau VINCI Autoroutes !

D’autres laveries automatiques verront prochainement le jour sur d’autres aires d’arrêts des chauffeurs poids lourds.