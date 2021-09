Géré par le réseau Save Assistance, DocStop offre un service très simple d’utilisation. Lors de votre pause sur autoroute, il vous suffit de composer le 00800 0362 7867 (numéro vert, accessible gratuitement, 24h/24 et 7 j/7) et d’expliquer votre problème de santé en précisant votre localisation. Au bout du fil, un opérateur identifie votre point de stationnement et prends pour vous un rendez-vous avec un médecin situé dans un rayon de 4 kilomètres. Rapide et sécurisé, le service DocStop ne nécessite aucune adhésion préalable, est couvert par l’Assurance maladie, et offre également un service multilingue afin de répondre aux routiers étrangers amenés à traverser notre pays. Avec 14.000 places de stationnement poids lourd référencées sur le réseau VINCI Autoroutes, DocStop offre une solution idéale si vous avez besoin de consulter un professionnel de santé lors de vos déplacements !

Le numéro pour joindre le service DocStop : 00800 0362 7867