A l’occasion des vacances de printemps, les terroirs s’invitent sur vos aires d’autoroute. Dès le vendredi 28 avril 2023, « Les Petits Marchés d’ici » vous permettront de découvrir et déguster, sur votre trajet, les produits et spécialités des régions que vous traversez.



Venez à la rencontre des producteur locaux, les week-ends, sur nos . Au programme : vente de fruits et légumes frais de saison (fraises, asperges, radis…) dégustation de produits locaux (brioche…) et animations diverses autour du terroir. Un véritable festival gustatif pour vous faire découvrir le meilleur des territoires !



Valorisation des circuits courts, soutien des filières agricoles, mise en avant de produits de saison… cette initiative s’inscrit dans notre démarche Ambition Environnement 2030 visant à proposer des actions concrètes pour transformer votre façon de voyager autour de 3 grands axes : limiter les effets du changement climatique, favoriser l'économie circulaire et préserver les milieux naturels.