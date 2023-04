Après 16 mois de travaux, l’aire des Terres de l’Estuaire, située à proximité de l’estuaire de la Gironde, sur l’autoroute A10 en direction de Paris, est entièrement réaménagée. Anciennement connue sous le nom d’« Aire de Saugon Est », elle répond aux nouveaux besoins et attentes sur autoroute grâce à une offre de services élargie.

Ses halles et sa charpente en bois rappellent les halles marchandes des villages voisins ; ses tuiles bleues et vertes renvoient aux reflets de son estuaire ; les jeux pour enfants décorés d’oiseaux de bois illustrent la richesse de ces espèces migratrices, au cœur des zones humides de l’estuaire de la Gironde.



Si l’aire des Terres de l’Estuaire offre une immersion régionale grâce à son architecture singulière, elle propose également une expérience gustative locale : des produits régionaux de circuit court sont proposés dans la boutique. Dans la cave, vous pourrez faire votre choix parmi une sélection de vins du Blayais à ramener chez vous ou à offrir. Dans l’espace restauration, vous pourrez apprécier diverses offres, parmi lesquelles le restaurant l’Authentique.



Au-delà de sa métamorphose architecturale et de son nouveau nom, qui valorisent son territoire d’implantation, l’aire des Terres de l’Estuaire contribue, de par sa conception et son offre de services, à l’émergence d’une autoroute bas carbone. Elle traduit en effet les ambitions de VINCI Autoroutes en matière environnementale, orientées vers la décarbonation des mobilités, le développement de l’économie circulaire et la protection des milieux naturels et de la biodiversité.

Dotée de panneaux photovoltaïques et d’une récupération d’eau pluviale, l’aire, certifiée « Haute Qualité Environnementale Bâtiment Durable », recourt aux énergies renouvelables pour couvrir une partie de ses besoins. L’aire est également tournée vers la mobilité durable et bas carbone. En effet, elle accueille une des premières stations de recharge ultra rapide à haut niveau de service e-Vadea.



En plus de mettre en œuvre des activités de recyclage et de valorisation des déchets, l’opérateur AVIA Picoty a rejoint le programme « Objectif Aire Zéro Déchet » visant à sensibiliser les clients aux gestes éco-responsables et lutter contre le jet de déchets sauvages aux abords de l’autoroute. Enfin, afin de préserver les milieux naturels, l’aire est intégrée depuis 2019 au sein d’un programme de renaturation des surfaces mis en œuvre en partenariat avec l’Office National des Forêts.



Halte incontournable de l’autoroute A10, cette aire entièrement repensée vous propose bien plus qu’une simple étape sur votre parcours : une expérience sous le signe des saveurs locales et une invitation à découvrir l’estuaire de la Gironde.