Au-delà des nouveaux services proposés, l’aire de la Scoperta accentue son lien et sa proximité avec le territoire en adoptant une personnalité plus affirmée. Implantée sur le territoire de la Communauté de la Riviera française, entre mer et montagne, plongez dans une ambiance bien spécifique entre les reliefs du massif du Mercantour et le littoral Mentonnais.



C’est en lien étroit avec les acteurs institutionnels du territoire et plus particulièrement la commune de la Turbie, la Communauté de la Rivera française (CARF) et son président, que VINCI Autoroutes a pris la décision de renommer cette aire « Aire de la Via Julia Augusta », rendant ainsi hommage à la voie romaine du même nom qui passait jadis non loin. Une manière de valoriser auprès de tous les voyageurs empruntant cette portion de l’autoroute A8, le riche passé romain du territoire.



Pour mieux comprendre cette nouvelle dénomination, plusieurs dispositifs pédagogiques ont été déployés sur l’aire : panneaux d’exposition à l’intérieur du bâtiment et à l’extérieur, reproduction d’une voie romaine pavée…

Venez découvrir, le temps d’une visite hors du réseau autoroutier, le Trophée d’Auguste, administré par le Centre des monuments nationaux à La Turbie et entrevoir une des facettes du séduisant territoire de la Communauté de la Riviera française.



Pour les habitués de l’autoroute A8, vous devrez patienter encore quelques mois pour voir les panneaux portant ce nouveau nom qui seront installés au second semestre 2022 !