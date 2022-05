Vous serez bientôt de passage sur l’autoroute A10 non loin de Bordeaux ? Ne manquez pas de faire une pause sur l’aire de l’Estalot. Cette aire de services située aux portes de Bordeaux, en direction du sud, vient en effet d’être entièrement rénovée. Nouvelle architecture, parcours client repensé, ancrage territorial renforcé… après 15 mois de travaux, l’aire de l’Estalot fait peau neuve pour rendre votre pause encore plus agréable !



Pour tous les habitués, l’offre de restauration ne change pas. Vous retrouvez vos enseignes préférées, à savoir la Croissanterie et Le Lunch Grill qui proposent toujours une offre riche et variée. A l’intérieur du bâtiment, découvrez de grands posters qui illustrent la richesse de la région bordelaise. Apprenez à vous repérer et à identifier les caractéristiques touristiques locales. A l’extérieur, les espaces détente ont été entièrement repensés. Ne manquez pas la terrasse en forme de ceps de vigne et son aire de jeux à l’image des carrelets qui bordent la côte atlantique, aux abords de Bordeaux. Vous voyagez en véhicule électrique ? La nouvelle aire de l’Estalot propose pas moins de 6 points de recharge. Redonnez également un « coup de jeune » à votre voiture grâce à un grand espace dédié au lavage proposé par TOTALWash.