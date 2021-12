L’autoroute A355 ou Contournement Ouest de Strasbourg va contribuer à fluidifier le trafic autour de Strasbourg et sa région. Cette nouvelle autoroute permettra de contourner l’agglomération plus facilement, en offrant un nouvel itinéraire nord-sud alternatif et plus attractif. Jusqu’ici, traverser Strasbourg n’était pas toujours chose aisée ! Le trafic de transit et notamment les poids lourds empruntaient l’autoroute A35, contribuant ainsi à la congestion du trafic. En accueillant 40 à 50% des camions qui circulaient sur cette autoroute urbaine, la nouvelle A355 va contribuer à diminuer la formation des bouchons. Vous circulez quotidiennement dans ce secteur dans le cadre de vos trajets domicile-travail ? On estime à 10 millions le nombre d’heures gagnées par an, grâce à la mise en service de cette nouvelle autoroute ! Conçu pour faciliter vos déplacements, le Contournement Ouest de Strasbourg permettra également d’accéder plus facilement à l’agglomération strasbourgeoise.