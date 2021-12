« Un projet ancien dont les origines remontent à 1973, soutenu sans faille tout au long de ces années par l’Etat ». C’est par ces mots que le Premier ministre Jean Castex a inauguré, samedi 11 décembre 2021, la nouvelle autoroute A355. Long de 24 kilomètres, cet axe autoroutier qui représente un investissement de 553 millions d’euros, fait l’objet d’une concession de 54 ans signée entre l’Etat et VINCI. Depuis le centre d’exploitation d’Ittenheim, Jean Castex a pris la parole devant plusieurs élus et de représentants du groupe dont Xavier Huillard, PDG de VINCI et Pierre Coppey, président de VINCI Autoroutes.



Présenté par Pierre Coppey comme « le plus grand projet autoroutier de ces dernières années en France », le Contournement Ouest de Strasbourg, qui sera mis en service vendredi 17 décembre 2021, doit permettre de récupérer une partie du trafic routier traversant l’Alsace du Nord au Sud et de soulager l’autoroute urbaine A35 qui dessert la capitale alsacienne. « Cette route est congestionnée, et de fait parfois dangereuse, a expliqué Jean Castex. Elle accueille plus de 160.000 véhicules légers et 19.000 poids lourds par jour, alors qu’elle était conçue pour en accueillir au maximum 80.000 ». Pour le Premier ministre, le nouveau Contournement Ouest de Strasbourg doit permettre de déporter 17.000 voitures et 7000 poids lourds quotidiennement.



Pierre Coppey a par ailleurs salué la construction de cette « autoroute bas-carbone », de « haute protection environnementale », rendue possible par « un dispositif inédit de protection de la biodiversité de compensation » de l’impact écologique. « Les bénéfices écologiques et environnementaux de la mise en service vont permettre une amélioration très nette de la qualité de l’air sur l’ensemble de l’agglomération strasbourgeoise. Je revendique et j’assume pleinement cette réalisation », a tenu à compléter le Premier ministre Jean Castex.