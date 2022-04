L’A355 est également équipée de 3 stations de mesure du trafic et de 2 stations météo mesurant le vent, la température de la chaussée et la neige. Un dispositif permettant de prévoir les conditions de circulation en temps réel et de prendre les mesures préventives qui s’imposent, afin de vous assurer un trajet en toute sécurité. Durant la saison hivernale, nos équipes sont particulièrement formées et entraînées pour faire face aux événements météorologiques. Sur l’A355, comme sur l’ensemble du réseau, les femmes et les hommes en jaune ont une triple mission : anticiper les phénomènes, intervenir sur le tracé et informer les conducteurs. En suivant au plus près l’évolution de la météo et les conditions de conduite, nos équipes sont en mesure d’intervenir au plus vite pour vous permettre de poursuivre votre route en toute sécurité, quelles que soient les conditions météo. En Alsace comme dans l’ensemble des régions que vous traversez, notre objectif est unique : vous faire #BienVoyager !