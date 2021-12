Conçue pour délester l’ex-autoroute urbaine A35 de son important trafic de transit, l’A355 fluidifiera le trafic au sein de l’Eurométropole de Strasbourg et de son territoire. A la clé, ce ne pas moins de 10 millions d’heure gagnées par an pour les automobilistes qui ont l’habitude de circuler dans la périphérie urbaine de Strasbourg pour leurs trajets domicile-travail ! Plus attractif, ce nouvel itinéraire Nord-Sud et facilitera également le développement des mobilités partagées et décarbonées. L’A355 contribuera ainsi à la réduction de la pollution atmosphérique et sonore et à l’amélioration de la qualité de vie des habitants. Un meilleur cadre de vie et du temps gagné dans vos trajets du quotidien pour #BienVoyager : telle est l’ambition de ce nouveau Contournement Ouest de Strasbourg ? Bienvenue sur l’A355.