8e édition du baromètre de l'autosolisme : le covoiturage progresse de 2,3% en 1 an

La légère progression du covoiturage constatée au printemps 2025 semble se poursuivre, selon le 8e Baromètre de l’autosolisme publié ce jour par VINCI Autoroutes. Si 84 % des conducteurs circulent toujours seuls dans leur voiture le matin aux heures de pointe, aux abords des 12 métropoles françaises observées, cette pratique recule de 2,3 % en un an, et de 0,6 % au cours du dernier semestre. Des résultats encourageants qui trouvent également un écho dans l’enquête de terrain menée au cours de la même période par VINCI Autoroutes auprès de 248 utilisateurs de 15 parkings de covoiturage situés sur son réseau : près de la moitié d’entre eux (44 %) pratiquent la mobilité partagée dans le cadre de leurs trajets domicile–travail, un taux qui a plus que doublé depuis la 1ère édition de cette enquête, débutée en 2017 (il était alors de 21 %).

Malgré ces chiffres encourageants, le taux d’occupation des véhicules reste bien inférieur à l’objectif fixé dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone (1,25 en moyenne aujourd’hui vs. un objectif de 1,75 en moyenne d’ici 2030). Par ailleurs, c’est aux cours des plages horaires les plus chargées que le covoiturage reste le moins pratiqué. Accroître le développement de celui-ci, en particulier aux heures de pointe, permettrait de diminuer de manière significative les émissions de gaz à effet de serre liées aux mobilités routières, tout en améliorant les conditions de circulation.