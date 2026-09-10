Dans les coulisses d’un chantier spectaculaire : le viaduc de Sainte-Agnès sur l’autoroute A8

Situé sur l’autoroute A8 au nord-ouest de Menton, le viaduc de Sainte-Agnès surplombe le village du même nom. Long d’un peu plus de 440 mètres et perché à 70 mètres d’altitude, il a été mis en service en 1969 et fait partie des 38 viaducs présents sur cet axe structurant de la Côte d’Azur. Dans ce secteur à fort relief et où la circulation est très dense, la surveillance et l’entretien du patrimoine autoroutier sont des éléments clés.

VINCI Autoroutes vient ainsi d’achever les travaux de confortement du viaduc. D’une durée de 10 mois, ils ont consisté à renforcer le tablier nord, en direction de Nice, en utilisant la précontrainte. Cette technique, utilisée pour renforcer un ouvrage en béton, consiste notamment à insérer dans la structure des câbles en acier et des gaines, afin d’améliorer sa résistance.

Expertise structurelle, pilotage des travaux, coordination des interventions… Revivez en images les temps forts de ce chantier d’envergure avec Housna Kaldirimdjian, responsable de programmes chez VINCI Autoroutes et Sébastien Pecqueur, responsable du domaine des ouvrages d’art.