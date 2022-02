L’A355 à Strasbourg : retour sur l’histoire d’un «grand projet d’Etat»

« Un projet emblématique et structurant pour la Métropole de Strasbourg et pour toute l’Alsace ». C’est par ces mots que Jean Castex inaugurait le 11 décembre 2021 l’autoroute A355. Depuis sa mise en service le 17 décembre 2021, le Contournement Ouest de Strasbourg contribue à fluidifier les mobilités au sein de l’Eurométropole en accueillant notamment le trafic de transit. Mais connaissez-vous l’histoire de ce grand projet autoroutier ? Ses origines remontent à 1973 quand le projet est inscrit au Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de l’agglomération de Strasbourg. La Déclaration d’utilité publique est prise bien plus tard en 2008, et 5 ans plus tard, en 2013, le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable confirme la nécessité de l’infrastructure. L’Etat lance l’appel d’offres en 2015, et la société ARCOS, filiale de VINCI Autoroutes, est désignée concessionnaire de la future A355, en charge du financement, de sa conception, de sa construction et de son exploitation jusqu’en 2070.