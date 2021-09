Pourquoi l'autoroute est-elle payante ?

Il n'y a ni « routes payantes », ni « routes gratuites ». Toutes les routes et autoroutes coûtent de l'argent. Soit elles sont directement financées par l'Etat au travers de l'impôt, et ce sont tous les contribuables qui payent, soit elles sont financées par le péage et ce sont alors les utilisateurs qui payent. Pour développer ses autoroutes, la France a fait le choix de faire payer les utilisateurs plutôt que les contribuables. C’est le principe « utilisateur = payeur ». Il permet notamment de faire contribuer à juste proportion les poids lourds ou les clients étrangers à l'usage (et donc à l'usure) de nos autoroutes.