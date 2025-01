Les emails frauduleux imitent les codes graphiques d’une marque : couleurs, logo… et ont pour objectif de collecter vos données personnelles.



Les emails frauduleux emploient majoritairement un ton urgent et présentent souvent des objets très sommaires pour vous inciter à ouvrir le message et cliquer sur les liens : ils peuvent notamment faire craindre une suspension de compte, un problème de facturation ou de paiement, annoncer un remboursement inattendu, recevoir un cadeau ou de l’argent ou encore profiter d’une offre événementielle si vous ne cliquez pas sur un lien ou si vous ne fournissez pas tout de suite un certain nombre d'informations.