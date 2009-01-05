Quels sont les avantages du Pass Ulys Télépéage ?

Le Pass Ulys Télépéage vous apporte de nombreux avantages :

Gagnez du temps sur tous vos trajets : profitez de voies réservées au péage avec passage jusqu’à 30km/h et ne faites plus la queue au péage.

Profitez de voies prioritaires sur toutes les autoroutes de France, Espagne, Portugal, Italie, autoroutes en flux-libre comprises.

Faites bonne route avec l’app Ulys : suivez vos dépenses, transformez votre smartphone en borne d’arrêt urgence, recevez des informations sur le trafic en temps réel, filtrez les services présents sur votre trajet (restaurations, aires de jeux, bornes de recharge, stations-service, parkings etc) selon différents critères, planifiez vos trajets selon vos préférences.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Ulys.com