Existe-t-il un abonnement télépéage moto et scooter ?

Le badge télépéage Ulys permet aux motards et conducteurs de scooter un passage plus confortable et plus rapide aux barrières de péage.

Comment utiliser son badge ?

Vous n’avez plus besoin d’enlever votre équipement pour chercher de la monnaie ou votre carte-bleue : vous passez directement le péage avec un temps d’attente minimum, dans des voies télépéage à 30km/h. Votre badge télépéage Ulys vous garantit aussi la bonne prise en compte de la classe moto.

Placez correctement votre badge télépéage sur votre moto ou scooter afin qu’il soit facilement détecté par la borne télépéage: ​

Soit dans la bulle, à l’avant de la moto,

Soit dans la sacoche réservoir,

Soit fixé à un brassard, ​

Soit dans la poche de votre blouson, si vous n’avez ni bulle, ni sacoche réservoir.

Le petit plus du badge télépéage pour moto :

Ulys vous propose un porte badge très efficace, qui assure un bon angle avec le capteur de barrière et permet que le badge ne risque ni de tourner, ni de glisser…

De plus, notre partenaire d’offre de Complémentaire 2 Roues I.C.A (la marque spécialiste du 2 roues du Groupe Identicar) permet aux membres du Club de bénéficier d’un ensemble de prestations utiles et innovantes qui se cumulent aux prestations de l’assurance principale. Les moto / scooter ainsi que leurs pilotes sont protégés et accompagnés au-delà des aléas. Les membres profitent également des Bons Plans du Club, des avantages uniques dans l’univers des loisirs et du voyage (un an d’abonnement au télépéage Ulys offert, des offres chez Pierre & Vacances, Smartbox…).