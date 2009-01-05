Vous voyagez sur autoroute de temps en temps ? Alors vous êtes un voyageur occasionnel ! Le Pass Ulys Télépéage formule Classic semble idéal.

Même si vous ne prenez l’autoroute que quelques fois par an, ou même une seule fois, n’attendez plus au péage grâce au badge télépéage Ulys. Des voies dédiées sont disponibles pour les clients télépéage, il suffit qu’un picto « t » soit présent dans la voie de péage ou que l'autoroute soit en flux libre pour passer et gagner du temps. Finie l’attente au péage et à vous le bon temps !

En utilisant occasionnellement l’autoroute, on n’a pas toujours envie d’avoir un abonnement mensuel. Le télépéage Ulys Classic a pensé à tout ! La formule est à 2,20€ par mois utilisé et 0€ quand vous ne l’utilisez pas. Faites comme les 3 000 000 d’abonnés Ulys, pour arriver plus tôt à destination, prenez le Pass Ulys Télépéage !