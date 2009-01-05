Le Pass Ulys Télépéage est-il utile pendant les vacances ?

Les vacances arrivent et il est temps d’organiser son départ.

Le Pass Ulys Télépéage c’est le compagnon indispensable de vos voyages et encore plus durant vos vacances. Avec le télépéage bénéficiez d’un passage en voie prioritaire, de la possibilité de voyager en Espagne, au Portugal et en Italie, et surtout de gagner du temps en voie de péage ou sur les autoroutes en flux-libre. Vous pouvez également accéder à votre compte n’importe où en vacances grâce à l’application Ulys.

Vous avez envie de faire des visites durant vos congés mais vous ne savez pas où stationner ? N’oubliez pas que le Pass Ulys Télépéage est un moyen de paiement accepté dans plus de 1 000 parkings en Europe.

Si vous n'utilisez le Pass Ulys Télépéage que pendant les vacances, il ne vous coûtera que les mois utilisés. Vous ne payez en effet que 2,20€/mois utilisé, 0€ le reste de l'année.