L’idée de départ était de créer une œuvre d’art dans un lieu de passage fonctionnel et dans le strict respect des règles de sécurité inhérentes à un tunnel. Pour personnaliser le Duplex et matérialiser le croisement de son tracé avec l’axe du château de Versailles, quoi de mieux qu’un clin d’œil au Roi Soleil et à la galerie des Glaces ? La mission fut confiée à l’artiste italienne Cinzia Pasquali qui avait déjà réalisé la restauration de la (vraie) galerie des Glaces à Versailles. Mais comment créer une œuvre d’art dans un tunnel ? Et surtout, comment faire pour qu’elle soit visible par les automobilistes roulant à 70km/h ? Dans le Duplex A86, l’attention du conducteur est avant tout mobilisée par la route. La vision de l’environnement traversé est donc à la fois fugitive et continue. Pour installer de l’art à cet endroit, il était donc indispensable de prendre en considération le véhicule en mouvement et la « volatilité » du regard de l’automobiliste.