Duplex A86
De Rueil-Malmaison à Vélizy
Le Duplex A86 est un tunnel innovant de 10 kilomètres de long, composé de deux niveaux de circulation superposés, un dans chaque sens. Réservé aux voitures, il relie Rueil-Malmaison à Vélizy en passant par Vaucresson, en seulement 10 minutes.
Le Duplex A86 : Un ouvrage innovant pour soulager la circulation dans l’ouest parisien
Le Duplex A86 est un tunnel de 10 kilomètres reliant Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine et Vélizy dans les Yvelines. Inauguré le 8 janvier 2011, ce tunnel urbain a achevé le bouclage à l’ouest de Paris de l’autoroute A86, deuxième rocade francilienne après le boulevard périphérique. Conçu, construit, financé et exploité par VINCI Autoroutes, le Duplex A86 facilite la liaison entre La Défense et Saint Quentin-en-Yvelines / Vélizy, pôles économiques de premier plan en Ile-de-France. Vous avez l’habitude de circuler dans l’ouest parisien ? Le Duplex A86 offre un gain de temps considérable pour les déplacements du quotidien. Moins de 10 minutes sont en effet nécessaires pour parcourir les 10 km du tunnel entre Rueil-Malmaison et Vélizy, contre 45 minutes en moyenne en empruntant les voies de surface.
Deux niveaux de circulation superposés et unidirectionnels
Véritable atout dans la mobilité quotidienne des Franciliens, le Duplex A86 est aussi un tunnel de nouvelle génération. Réservé aux véhicules légers, il comprend deux niveaux de circulation superposés et unidirectionnels. Ainsi, les véhicules ne se croisent jamais, ce qui évite tout risque de collision frontale. Les équipes du Centre d’exploitation veillent sur votre confort et votre sécurité. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elles assurent les premières interventions en cas d’incident. Des équipements et des systèmes de surveillance perfectionnés permettent par ailleurs de détecter et de traiter rapidement toute anomalie. Lors de votre trajet dans le Duplex A86, vous serez par ailleurs surpris de découvrir des œuvres d’art qui ornent les parois du tunnel. Une infrastructure étonnante qui vous offre toutes les conditions pour un trajet sûr et apaisé !
Un grand projet d’infrastructure routière
Découvrez l’histoire passionnante de cette infrastructure de premier plan.
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Un ouvrage d’un haut niveau de sécurité
Sa configuration unique et ses équipements performants offrent au Duplex A86, un cadre de conduite serein et rassurant.
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Une "galerie d’art" à découvrir
En plus de fluidifier le trafic dans l’ouest parisien, le Duplex A86 est aussi, en quelque sorte, une galerie d’art.
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Calendriers des prochaines fermetures
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Duplex A86
@DuplexA86
Les tarifs du Duplex A86
*Estimation du prix du péage en France basée sur les tarifs au 01/01/2026 hors modulation tarifaire.
(1) Tarif applicable pour tout trajet réalisé avec un badge détecté en entrée et sortie du tunnel (quelle que soit la société émettrice).
(2) Sont acceptés comme moyens de paiement les espèces, cartes magnétiques, cartes à puce et chèques.
Une nouvelle route commence avec UlysProfiter du télépéage