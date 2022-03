Véritable atout dans la mobilité quotidienne des Franciliens, le Duplex A86 est aussi un tunnel de nouvelle génération. Réservé aux véhicules légers, il comprend deux niveaux de circulation superposés et unidirectionnels. Ainsi, les véhicules ne se croisent jamais, ce qui évite tout risque de collision frontale. Les équipes du Centre d’exploitation veillent sur votre confort et votre sécurité. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elles assurent les premières interventions en cas d’incident. Des équipements et des systèmes de surveillance perfectionnés permettent par ailleurs de détecter et de traiter rapidement toute anomalie. Lors de votre trajet dans le Duplex A86, vous serez par ailleurs surpris de découvrir des œuvres d’art qui ornent les parois du tunnel. Une infrastructure étonnante qui vous offre toutes les conditions pour un trajet sûr et apaisé !