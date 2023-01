Dès le milieu des années 60, plusieurs grands programmes d’aménagement sont lancés en France. L’organisation de l’expansion de la région parisienne est la priorité de l’Etat. Il faut dire qu’au fil des années, le développement des villes nouvelles en grande couronne a provoqué un allongement des distances et par conséquent des temps de parcours pour les Franciliens amenés à se déplacer en voiture quotidiennement. Les principales agglomérations sont progressivement desservies par les lignes de RER A, B et C. Parallèlement, le bouclage de l’A86 est inscrit au schéma directeur d’Ile-de-France. Située à 10 km du centre de Paris, cette autoroute urbaine est une 2e rocade après le boulevard périphérique. Sa construction a débuté en 1968 et en 1994, 50 km sont en service entre Nanterre et La Courneuve, entre Bondy et Thiais et entre Antony et Versailles. Six ans plus tard, l’autoroute A86 représente un total de 64 km. Seul le tronçon « ouest » entre Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et Vélizy (Yvelines) reste à construire.