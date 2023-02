Imaginé pour désengorger le trafic dans l’Ouest de l’Ile-de-France, le Duplex A86 offre un niveau de sécurité maximum pour ses usagers. Sa particularité principale réside dans le fait qu’il comprend deux niveaux de circulation unidirectionnels, superposés et indépendants. Résultat : aucun véhicule ne peut se croiser, ce qui élimine tout risque de collision frontale. Autre élément renforçant sa sécurité, le Duplex A86, dont la construction s’est étendue sur plus d’une décennie, est exclusivement réservé aux voitures et la vitesse y est limitée à 70 km/h. La signalétique de sécurité (bornes d’appel orange, refuges verts) rythme votre trajet et se matérialise par des couleurs vives. L’avez-vous remarqué ? En direction de Jouy-en-Josas (niveau inférieur), la bande d’arrêt d’urgence se situe du côté droit, alors qu’elle est à gauche en direction de Rueil-Malmaison (niveau supérieur). Cela permet aux véhicules de s’arrêter plus facilement au plus près des refuges et de se mettre en sécurité.