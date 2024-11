Même si certains clichés sur les « sandwichs triangles » persistent encore, l’offre de restauration a bien changé ! Au fil de l’épisode, découvrez comment les aires d’autoroutes se renouvellent en proposant une offre de restauration plus moderne et de qualité. Visitez l’aire de Frontonnais sur l’A62 où plusieurs restaurants vous accueillent comme dans un food-court. Découvrez la ferme de Viltain à 17 km de Paris qui fournit l’aire de Limours Briis-sous-Forges (sur l’A10 en région parisienne) en yaourts et en fromages blancs. Enfin, faites une pause à La Dînée, un restaurant atypique sur l’aire de Port Lauragais près de Toulouse où vous dégusterez un délicieux cassoulet. Bon appétit !