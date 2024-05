C’est un film choc qui laisse sans voix après l’avoir visionné. Des professionnels de la route, victimes ou témoins d’accidents, racontent le jour où ils ont frôlé la mort ou qu’un de leurs collègues a perdu la vie. Chaque année, ces hommes et ces femmes dont le métier est de protéger les usagers de la route et de l’autoroute, sont blessés, parfois tués, lors de leurs interventions de sécurisation. Sur le réseau VINCI Autoroutes, on dénombre pas moins de 14 véhicules d’intervention percutés depuis le début de l’année 2024 et 5 piétons heurtés. Parmi eux, l’un de nos collègues agent autoroutier n'a pas survécu.



Ils sont hommes et femmes en jaune sur l’autoroute, agents des Directions interdépartementales des routes, policiers, gendarmes, pompiers, personnels des SAMU ou dépanneurs… Tous sont quotidiennement exposés lorsqu’ils interviennent sur les voies, vulnérables en cas de mauvais comportements des conducteurs. Face à la hausse inacceptable de ces accidents, la Sécurité routière et les employeurs de toutes ces professions, dont VINCI Autoroutes, ont décidé d’unir leurs forces dans une grande campagne de sensibilisation qui sera diffusée à partir du 15 mai à la télévision.