Le plus célèbre marché de Sarlat est celui qui se tient en plein air. Tous les mercredis et samedis, les commerçants et producteurs de la région vous donnent rendez-vous à proximité de l’église Sainte-Marie, dans le centre médiéval de la ville. A l’ombre de l’édifice – réhabilité par l’architecte Jean Nouvel en 2001 qui y ajouta deux portes monumentales hautes de près de quinze mètres – les étals sont hauts en couleurs et en saveurs. Cette tradition maraîchère, Sarlat la cultive depuis huit siècles maintenant. C’est un voyage dans le temps que vous vous offrez en achetant quelques légumes colorés sur la place du Marchés-aux-Oies. Mais de tous les produits qui garnissent votre panier, c’est sûrement la truffe et le foie gras, fiertés et trésors de la région, qui dominent. A moins que ce ne soient les confits et magrets de canards…