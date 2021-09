Jardins suspendus de Marqueyssac

Quittez l’autoroute A20 pour vous rendre à Vézac, dans le troisième site le plus visité de la Dordogne : les jardins de Marqueyssac. A mi-chemin entre Bergerac et Rocamadour, vous vous offrez une halte luxuriante sur les hauteurs de la vallée de la Dordogne, en plein cœur du Périgord noir. Cette province qu’on appelait autrefois le Sarladais vous attend dans la partie sud du Périgord, là où les forêts de chênes sont les plus sombres. A cette nature sauvage et effervescente, vous opposez la discipline de l’art botanique en passant les portes des jardins de Marqueyssac. C’est une promenade ombragée de 6km qui s'offre à vous dans ce site classé de 22 hectares, où vous vous plaisez à vous égarer le long des 150 000 buis centenaires. C’est tout l’art topiaire, celui des paysages, qui s’incarne devant vous, au gré de ces rondeurs végétales.