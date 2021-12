Organisé en partenariat avec les producteurs de Fermes & Clic et les artisans locaux, ce premier marché de Noël au parc multimodal de Longvilliers rassemble une quinzaine de producteurs et d’artisans venus des communes voisines. Vous êtes utilisateur de la plateforme ou simplement riverain désireux de profiter de bons produits ? Retrouvez sur place toutes sortes de spécialités locales : miel, pâtisserie bio, huile de lin, pâtes, farine, safran… Sans oublier les légumes de saison, du foie gras et des plats cuisinés spécialement pour Noël. En panne d’idées cadeaux à mettre sous le sapin ? Profitez également de produits cosmétiques, jeux de société, savons artisanaux, shampoings solides et baumes corporels fabriqués à partir de matières premières naturelles. Toute l’année, les producteurs de Fermes & Clic proposent à la vente des produits frais et locaux au parc multimodal de Longvilliers. Ils vous gâtent un peu plus à Noël à l’occasion de ce premier marché de Noël !