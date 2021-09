La guerre de Cent Ans a bien assez duré, et les rois ont perdu leur couronne. Si le nombre de chasses à courre se réduit, le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse est encore très actif, et ses villages bien vivants.



Vos pas vous mènent vers Chevreuse, le long de l’Yvette, pour suivre l’atelier d’un maître artisan, sellier, ébéniste, luthier. Puis direction Montfort-l’Amaury, cité ancienne de près de mille ans. La ville abrite aujourd’hui la maison-musée du compositeur Maurice Ravel, l’une des célébrités ayant habité ici, à l'instar de Catherine de Médicis, Anne de Bretagne ou Henri-Georges Clouzot. Plus loin, Rochefort-en-Yvelines vous invite à la détente et à la poésie, avec ses places à l’ombre des tilleuls, ses ruelles pavées et fleuries, son église ancienne.



A Rambouillet, le bond dans le futur joue tout de même la carte de la nostalgie avec le musée Rambolitrain, qui expose des mini-locomotives de toutes les époques. Aux Vaux de Cernay, enfin, le temps semble s’être arrêté : depuis près de mille ans tournent ici les pales d'un vieux moulin, l’un des derniers, et sans aucun doute des plus beaux, du parc de la Haute Vallée de Chevreuse.