Des paniers fermiers en vente au parc multimodal de Longvilliers sur l'autoroute A10

Plus qu’une simple plateforme « multi-transports », le Parc multimodal de Longvilliers a été pensé comme une véritable offre de services. Notre objectif ? Améliorer votre confort à chaque étape de vos déplacements quotidiens ! Grâce à notre partenariat avec la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, des paniers fermiers vous sont proposés à la vente dans le bâtiment d’accueil. De retour à votre domicile, profitez de votre passage au Parc multimodal pour faire le plein de produits frais et de saison ! Stockés dans des paniers réfrigérés et accessibles depuis des distributeurs automatiques, tous ces produits sont issus de l’agriculture locale.

Une belle occasion de savourer de bons produits frais tout en valorisant les fermes près de chez vous !



Pour passer commande : www.fermesandclic.fr