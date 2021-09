Chasse-neige et saleuses sur autoroute : je reste derrière !

Lorsqu’une saleuse ou une déneigeuse a son gyrophare bleu allumé, je ne dois pas les dépasser ! C’est une règle du code de la route peu connue mais très importante.

On a tendance à s’impatienter derrière un véhicule en intervention, d’autant plus lorsque la route est dégagée devant nous. Néanmoins, même si la chaussée ne présente aucun signe de neige ou de verglas apparent, le travail de prévention d’une saleuse a toute son importance pour garantir votre sécurité.



Vous devez adapter votre conduite en cas de neige. Restez toujours derrière une saleuse ou une déneigeuse en action. Trop de véhicules ne respectent pas cette règle, en dépassant encore fréquemment les camions en intervention. Vous risquez de perdre le contrôle de votre trajectoire et votre adhérence si vous circulez sur des voies non-traitées.



Roulez dans les traces des engins de salage ou de déneigement. Vous profiterez d’une route dégagée et vous participerez au brassage indispensable du sel pour prolonger son action.



Gardez en tête qu’une route bien préparée et bien dégagée vous assure une conduite plus sûre.