Comment préparer sa voiture pour l'hiver ?

L’hiver est la période de l’année où votre véhicule va nécessiter le plus d’attention. Vérifiez l’état général de votre voiture avant de prendre le volant et partez serein !



1. Contrôlez vos pneus

Vérifiez que vos pneumatiques sont en bon état et que leur pression est adaptée aux conditions météo : - Prenez la pression à froid de vos 4 pneus et n’hésitez pas à rajouter 0,2 bar à la pression recommandée en cas de températures très basses. - Attention aux idées reçues, il est interdit d’utiliser des chaînes sur autoroute. Privilégiez des pneus hiver pour vos voyages. Ils sont adaptés au froid et vous garantiront une meilleure adhérence sur la route.



2. Vérifiez les freins et les amortisseurs

Les freins et les amortisseurs sont indispensables à votre sécurité sur des routes enneigées ou gelées. Vérifiez leur parfait état de marche avant de prendre la route, et pensez aussi à vérifier le niveau de votre liquide de frein. Les mauvais réglages des freins et amortisseurs entraînent plus facilement des dérapages.



3. Testez votre batterie

Le froid est l’ennemi n°1 de votre batterie. Avant de partir, contrôlez que votre batterie est correctement chargée et pas trop ancienne. N’hésitez pas à la faire tester par un professionnel et profitez-en pour qu’il contrôle également vos systèmes d’allumage et d’alimentation. Assurez-vous que vos feux de signalisation fonctionnent correctement. La luminosité est diminuée en hiver, il est donc primordial de bien voir et d’être bien vu.



4. Surveillez vos essuies glaces

Ne prenez pas la route avant de vous être assuré que vos essuies glaces sont en parfait état de marche et que vous disposez de lave glace hiver. Soyez prudent et ne faites pas fonctionner vos essuies glaces à froid sur un pare-brise gelé, vous risquez de les détériorer. Utilisez toujours une raclette et un produit dégivrant avant de les lancer. Petite astuce : pensez à décoller vos balais d’essuie-glace le soir une fois que vous êtes rentrés à votre domicile, ils ne seront pas collés sur le pare-brise le lendemain matin et vous gagnerez du temps pour dégeler votre pare-brise.



Votre voiture est désormais prête à affronter l’hiver. Mais avant de vous lancer, faites tourner le moteur quelques minutes. Votre véhicule redoute les démarrages trop brusques.