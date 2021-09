Le déneigement sur autoroute : comment ça marche ?

La priorité est donnée au raclage lorsque nous sommes au cœur de l’événement neigeux et que les voies de circulation sont enneigées. La plupart des chaussées auront déjà été préalablement traitées. Ce traitement consiste à effectuer un salage préventif permettant de limiter le risque de verglas sur la route.Commence alors le ballet des camions de déneigement. Il faut rendre les voies praticables et revenir à des conditions de circulation normales le plus rapidement possible. Les moyens sont principalement concentrés sur le traitement de la voie de droite.



Pourquoi ?



1. Parce qu’il s’agit de la voie réservée à la circulation, contrairement à la voie de gauche faite pour le dépassement. Cela permet aussi de concentrer et d’augmenter les fréquences de passage, mais également de canaliser la circulation sur cette voie. Tous les véhicules suivent ainsi l’engin de déneigement sans essayer de le dépasser.



2. Parce que c’est également par cette voie que l’on accède aux sorties d’autoroute et aux aires de repos et de services.

Au fur et à mesure que les engins de déneigement raclent la neige, un salage est effectué. Les camions sont équipés d’une lame de déneigement à l’avant et d’une saleuse embarquée à l’arrière ce qui leur permet de pratiquer ces 2 opérations complémentaires simultanément.



Vous vous demandez pourquoi les chasse-neige continuent leur travail une fois que la situation météo s’améliore et que la chaussée semble être nettoyée ?



Leur traitement permet de prévenir de tout phénomène glissant pouvant s’installer sur les voies mais également de vous permettre de vous arrêter en cas de difficulté sur la bande d’arrêt d’urgence et les à-côtés de l’autoroute.



Pour rappel :

les chasse-neige roulent à faible vitesse. Ne tentez pas de les dépasser au risque de vous mettre en danger en circulant sur une chaussée non traitée. Plus d’informations sur les conditions de circulation en cas de chasse-neige sur autoroute.