Conseils et bonnes pratiques pour conduire sur la neige

La conduite sur neige nécessite de prendre de grandes précautions. Anticipation, vitesse réduite et conduite souple sont quelques-unes des règles essentielles à respecter lorsque vous conduisez sous la neige.



- Réduisez votre vitesse et pensez à augmenter les distances de sécurité même si vous êtes équipés de pneus hiver.

La vitesse reste l'ennemi n°1 dans ce type de conditions extrême. Réduisez sensiblement l’allure de votre véhicule, et augmentez l’espace avec la voiture qui vous précède. Vous aurez ainsi plus de temps pour anticiper les évolutions de circulation.



- Pour vous arrêter, anticipez votre freinage et allez-y en douceur. Privilégiez un freinage progressif qui permettra à votre véhicule de s’arrêter petit à petit tout en gardant son adhérence au sol.

Et si vous devez freiner brusquement n'appuyez pas de manière brutale et prolongée sur votre pédale de frein. Pompez doucement et de façon répétée sur la pédale pour ainsi conserver votre trajectoire.

- Adoptez une conduite souple où vous évitez les coups de volant. Les gestes trop brusques sur le volant entrainent plus facilement des pertes de contrôle et de trajectoire du véhicule. Encore une fois, l’anticipation est la clé d’une conduite tout en douceur.



- Allumez vos feux de signalisation. Il est indispensable de bien voir et d’être bien vu par les autres automobilistes en hiver lorsque la luminosité est moins importante.