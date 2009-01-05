Travaux de rénovation des chaussées sur l'A7 entre Orange et Avignon Nord

Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes engage une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7 sur le tronçon situé entre Orange centre et Avignon nord.

Sommaire

Le chantier sur l'A7N entre Orange et Avignon Nord

DOIE - A7 - carte travaux entre Orange et Avignon Nord

Ce chantier, financé par VINCI Autoroutes, réalisé de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes creuses, permettra de rénover en profondeur 45 km de chaussées (20 km dans le sens Lyon/Marseille et 25 km dans le sens Marseille/Lyon). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers.

Cette nouvelle saison de travaux à débuté le 19 janvier et se terminera  fin juin 2026.

Les Travaux

DOIE - A7 - calendrier travaux entre Orange et Avignon Nord

Ces travaux consistent à raboter et à refaire les enrobés de la couche de liaison sur 7 cm sur l’ensemble des voies circulées (voie de droite, voie médiane et voie de gauche), ainsi que ceux de la couche de roulement.

Dans le cadre de ce chantier, 50% des enrobés issus de l’ancienne chaussée seront réutilisés pour fabriquer les nouveaux enrobés (70% en couches de liaison et de base et 30% en couche de roulement). 
100% des eaux utilisées sur le chantier seront récupérées et recyclées. 
Le chantier est réalisé par Eurovia Grands Projets France.

Les conditions de circulation

Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. 

 

Ces travaux se dérouleront majoritairement de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes où le trafic est moins important, avec la mise en place de basculements de circulation en mode 2x2 voies. 

De nuit, ils seront menés à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi, de 21h à 6h, lorsque le trafic est moins dense avec la mise en place de basculement de circulation en mode 2x1 voie. 

Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic et adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.

Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 70 km/h sur toute la zone de chantier, jusqu’au vendredi 26 juin 2026.

5

communes concernées

Orange, Jonquière, Bédarides, Sorgues, Chateauneuf-du-Pape

60 000

véhicules en moyenne

chaque jour

5

mois de travaux

-

160 000

tonnes

d'enrobés

45 km

de chaussées rénovées

(22,5 km par sens)

200

personnes mobilisées

durant la nuit

22,4

millions d'euros

financés par VINCI Autoroutes

Les documents du chantier

16012026 CP VINCI Autoroutes A7 Démarrage des travaux de chaussées entre Orange et Avignon Nord_lundi 19 janvier 2026

Télécharger 16012026 CP VINCI Autoroutes A7 Démarrage des travaux de chaussées entre Orange et Avignon Nord_lundi 19 janvier 2026

20022026 CP VINCI Autoroutes_A7 Travaux de chaussées entre Orange et Avignon nord_Sortie obligatoire Avignon nord et Orange Sud nuits du 23, 24 et 25 février 2026

Télécharger 20022026 CP VINCI Autoroutes_A7 Travaux de chaussées entre Orange et Avignon nord_Sortie obligatoire Avignon nord et Orange Sud nuits du 23, 24 et 25 février 2026