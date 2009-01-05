Travaux de rénovation des chaussées sur l'A7 entre Orange et Avignon Nord

Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs.

Ces travaux se dérouleront majoritairement de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes où le trafic est moins important, avec la mise en place de basculements de circulation en mode 2x2 voies.

De nuit, ils seront menés à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi, de 21h à 6h, lorsque le trafic est moins dense avec la mise en place de basculement de circulation en mode 2x1 voie.

Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic et adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.

Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 70 km/h sur toute la zone de chantier, jusqu’au vendredi 26 juin 2026.