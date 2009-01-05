Travaux de rénovation des chaussées sur l'A7 entre Orange et Avignon Nord
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes engage une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7 sur le tronçon situé entre Orange centre et Avignon nord.
Sommaire
Le chantier sur l'A7N entre Orange et Avignon Nord
Ce chantier, financé par VINCI Autoroutes, réalisé de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes creuses, permettra de rénover en profondeur 45 km de chaussées (20 km dans le sens Lyon/Marseille et 25 km dans le sens Marseille/Lyon). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers.
Cette nouvelle saison de travaux à débuté le 19 janvier et se terminera fin juin 2026.
Les Travaux
Ces travaux consistent à raboter et à refaire les enrobés de la couche de liaison sur 7 cm sur l’ensemble des voies circulées (voie de droite, voie médiane et voie de gauche), ainsi que ceux de la couche de roulement.
Dans le cadre de ce chantier, 50% des enrobés issus de l’ancienne chaussée seront réutilisés pour fabriquer les nouveaux enrobés (70% en couches de liaison et de base et 30% en couche de roulement).�
100% des eaux utilisées sur le chantier seront récupérées et recyclées.
Le chantier est réalisé par Eurovia Grands Projets France.
Les conditions de circulation
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs.
Ces travaux se dérouleront majoritairement de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes où le trafic est moins important, avec la mise en place de basculements de circulation en mode 2x2 voies.
De nuit, ils seront menés à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi, de 21h à 6h, lorsque le trafic est moins dense avec la mise en place de basculement de circulation en mode 2x1 voie.
Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic et adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.
Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 70 km/h sur toute la zone de chantier, jusqu’au vendredi 26 juin 2026.
5
communes concernées
Orange, Jonquière, Bédarides, Sorgues, Chateauneuf-du-Pape
60 000
véhicules en moyenne
chaque jour
5
mois de travaux
-
160 000
tonnes
d'enrobés
45 km
de chaussées rénovées
(22,5 km par sens)
200
personnes mobilisées
durant la nuit
22,4
millions d'euros
financés par VINCI Autoroutes
Les documents du chantier
16012026 CP VINCI Autoroutes A7 Démarrage des travaux de chaussées entre Orange et Avignon Nord_lundi 19 janvier 2026