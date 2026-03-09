Travaux
Semaine du 9 mars 2026 : fermetures nocturnes des autoroutes A7 et A9
VINCI Autoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées de l’A7 entre Orange centre et Avignon nord, jusqu’à la fin du printemps 2026. Les opérations en cours vont nécessiter la fermeture nocturne de l’autoroute A9, pour les véhicules circulant en direction de Lyon, au niveau de l’échangeur de Roquemaure et de l’autoroute A7, pour ceux circulant en direction de Marseille, au niveau de la bifurcation A7/A9, dimanche 8 et lundi 9 mars 2026, de 21h à 6h le lendemain. D’autre part les nuits du dimanche 8 au jeudi 12 mars 2026 les échangeurs d’ Orange centre et d’Orange sud seront fermés de 21h à 6h le lendemain.
Vos conditions de circulation les nuits du dimanche 8 mars de 21h à 6h le lendemain
Fermeture de l’A9 à hauteur de l’échangeur de Roquemaure dans le sens de circulation Montpellier vers Lyon : Sortie obligatoire et entrée interdite à l’échangeur de Roquemaure pour tous les véhicules circulant en direction d’Orange et de Lyon, le dimanche 9 mars 2026 de 21h à 6h :
Les conducteurs devant se rendre au centre d’Orange et alentours devront depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la N580, la D101 en direction de Saint Génies, puis la D980 en direction de Roquemaure Centre, prendre la D976 en direction d’Orange.
Les conducteurs voulant se diriger vers l’autoroute A7/Lyon depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), devront suivre la N580 en direction de Bagnols-sur-Cèze, prendre la N86 en direction de Pont-Saint-Esprit puis la D994 en direction de Bollène afin de prendre l’autoroute à l’échangeur Bollène (n°19).
- Les conducteurs circulant sur l’autoroute A7 en direction de Marseille, devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille afin de prendre l’autoroute à l’échangeur Avignon Le Pontet ((n°23) sur A7.
Fermeture de l’A7 au niveau de la bifurcation A7/A9 pour les véhicules venant de Lyon :
Les conducteurs voulant se diriger vers Marseille devront suivre l’A9 et sortir à l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille afin de prendre l’autoroute à l’échangeur Avignon Le Pontet (n°23) sur A7.
- Les conducteurs désirant quitter l’autoroute A7 à Orange centre (n°21) ou Orange sud (n°22) peuvent le faire à l’échangeur Bollène (n°19) et emprunter la D907 en direction d’Orange centre.
Fermeture des entrées et des sorties des échangeurs d’Orange centre (n°21) et d’Orange sud (n°22) pour les véhicules circulant en direction de Marseille de 21h à 6h :
- Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille devront suivre la D907 en direction d'Avignon, puis suivre la D 225 en direction de Carpentras pour rejoindre l'autoroute A7 à l’échangeur d’Avignon Le Pontet (n°23).
Les conditions de circulation les nuits du lundi 9 mars de 21h à 6h le lendemain
Fermeture de l’A9 à hauteur de l’échangeur de Roquemaure dans le sens de circulation Montpellier vers Lyon : Sortie obligatoire et entrée interdite à l’échangeur de Roquemaure pour tous les véhicules circulant en direction d’Orange et de Lyon , le lundi 10 mars 2026 de 21h à 6h :
Les conducteurs devant se rendre dans le centre d’Orange et les alentours devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la N580, la D101 en direction de Saint Génies, puis la D980 en direction de Roquemaure centre et prendre la D976 en direction d’Orange.
Les conducteurs empruntant l’autoroute A7 en direction de Lyon, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), devront suivre la N580 en direction de Bagnols-sur-Cèze, prendre la N86 en direction de Pont Saint Esprit puis la D994 en direction de Bollène afin de prendre l’autoroute à l’échangeur Bollène (n°19).
- Les conducteurs empruntant l’autoroute A7 circulant en direction de Marseille devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille afin de prendre l’autoroute au niveau de l’échangeur Avignon Le Pontet (n°23) sur A7.
Fermeture de l’A7 au niveau de la bifurcation A7/A9 pour les véhicules circulant en provenance de Lyon :
Les conducteurs se dirigeant vers Marseille devront suivre l’A9 et sortir à l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille afin de prendre l’autoroute à l’échangeur Avignon Le Pontet (n°23) sur A7.
- Les conducteurs désirant quitter l’autoroute A7 au niveau d’ Orange centre (n°21) ou d’Orange sud (n°22) peuvent le faire au niveau de l’échangeur Bollène (n°19) et emprunter la D907 en direction d’Orange centre.
Fermeture des entrées et des sorties de l’ échangeur d’Orange centre (n°21) pour les véhicules circulant en direction de Marseille de 21h à 6h :
Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille doivent suivre la D907 en direction d'Avignon, puis suivre la D 225 en direction de Carpentras pour rejoindre l'autoroute A7 à l’échangeur d’Avignon Le Pontet (n°23).
Fermeture totale de l’échangeur d’Orange Sud de 21h à 6h :
Les conducteurs de véhicules légers désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la RN7 en direction d’Orange centre pour rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur d’Orange centre (n°21).
Les conducteurs de poids lourds désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la D950, puis D977 en direction de Vaison-la-Romaine, puis RD8 direction Cairanne/St Cécile/Bollène/Lyon pour rejoindre l’autoroute A7 au niveau de l’échangeur de Bollène (n°19).
- Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille doivent suivre la D907 en direction d'Avignon, puis suivre la D 225 en direction de Carpentras pour rejoindre l'autoroute A7 à l’échangeur d’Avignon Le Pontet (n°23).
Les conditions de circulation les nuits du mardi 10 au jeudi 12 mars 2026, de 21h à 6h le lendemain
Fermeture des entrées et des sorties de l’échangeur d’Orange sud (n°22) pour les véhicules en direction de Lyon :
- Les conducteurs désirant quitter l’autoroute A7 en provenance de Marseille peuvent le faire sur l’autoroute A7, depuis la sortie Avignon Le pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon, la D907 puis la RN7 en direction d’Orange.
- Les conducteurs de Véhicule léger désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la RN7 en direction d’Orange centre pour rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur (n°21) d’Orange Centre.
- Les conducteurs de poids lourds désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la D950, puis D977 en direction de Vaison la Romaine, puis RD8 direction Cairanne/St Cécile/Bollène/Lyon pour rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur Bollène (n°19).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A9 trafic