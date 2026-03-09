Semaine du 9 mars 2026 : fermetures nocturnes des autoroutes A7 et A9

Fermeture de l’A9 à hauteur de l’échangeur de Roquemaure dans le sens de circulation Montpellier vers Lyon : Sortie obligatoire et entrée interdite à l’échangeur de Roquemaure pour tous les véhicules circulant en direction d’Orange et de Lyon, le dimanche 9 mars 2026 de 21h à 6h :

Les conducteurs devant se rendre au centre d’Orange et alentours devront depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la N580, la D101 en direction de Saint Génies, puis la D980 en direction de Roquemaure Centre, prendre la D976 en direction d’Orange.

Les conducteurs voulant se diriger vers l’autoroute A7/Lyon depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), devront suivre la N580 en direction de Bagnols-sur-Cèze, prendre la N86 en direction de Pont-Saint-Esprit puis la D994 en direction de Bollène afin de prendre l’autoroute à l’échangeur Bollène (n°19).

Les conducteurs circulant sur l’autoroute A7 en direction de Marseille, devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille afin de prendre l’autoroute à l’échangeur Avignon Le Pontet ((n°23) sur A7.

Fermeture de l’A7 au niveau de la bifurcation A7/A9 pour les véhicules venant de Lyon :

Les conducteurs voulant se diriger vers Marseille devront suivre l’A9 et sortir à l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille afin de prendre l’autoroute à l’échangeur Avignon Le Pontet (n°23) sur A7.

Les conducteurs désirant quitter l’autoroute A7 à Orange centre (n°21) ou Orange sud (n°22) peuvent le faire à l’échangeur Bollène (n°19) et emprunter la D907 en direction d’Orange centre.

Fermeture des entrées et des sorties des échangeurs d’Orange centre (n°21) et d’Orange sud (n°22) pour les véhicules circulant en direction de Marseille de 21h à 6h :