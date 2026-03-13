Travaux
Semaine du 16 mars 2026 : travaux de chaussées entre Orange et Avignon nord (A7)
VINCI Autoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées de l’A7 entre Orange centre et Avignon nord, jusqu’à la fin du printemps 2026. Les opérations en cours vont nécessiter des modifications de conditions de circulation les nuits de la semaine du 15 au 20 mars 2026.
Les conditions de circulation la nuit du dimanche 15 mars de 21h à 6h le lendemain
Dimanche 15 mars 2026 de 21h à 6h, fermeture de l’A9 à hauteur de l’échangeur de Roquemaure dans le sens de circulation Montpellier vers Lyon : la sortie sera donc obligatoire et l’entrée interdite à l’échangeur de Roquemaure pour tous les véhicules circulant en direction d’Orange et de Lyon. Par conséquent :
- Les conducteurs devant se rendre au centre d’Orange et alentours devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la N580, la D101 en direction de Saint Génies, la D980 en direction de Roquemaure puis la D976 en direction d’Orange.
- Les conducteurs voulant se diriger vers l’autoroute A7/Lyon depuis l’échangeur Roquemaure (n°22) devront suivre la N580 en direction de Bagnols-sur-Cèze, prendre la N86 en direction de Pont-Saint-Esprit puis la D994 en direction de Bollène afin de rejoindre l’autoroute à l’échangeur Bollène (n°19).
Les conducteurs circulant sur l’autoroute A7 en direction de Marseille devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille jusqu’à l’échangeur Avignon Le Pontet ((n°23) sur A7.
La traversée de la commune de Roquemaure est interdite aux véhicules dont le PTAC>19T, ces derniers devront suivre obligatoirement les itinéraires de déviation.
Fermeture de l’A7 au niveau de la bifurcation A7/A9 pour les véhicules venant de Lyon :
- Les conducteurs voulant se diriger vers Marseille devront suivre l’A9 et sortir à l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille afin de rejoindre l’autoroute à l’échangeur Avignon Le Pontet (n°23) sur A7.
Les conducteurs désirant quitter l’autoroute A7 à Orange centre (n°21) ou Orange sud (n°22) peuvent le faire à l’échangeur Bollène (n°19) et emprunter la D907 en direction d’Orange centre.
Fermeture des entrées et des sorties des échangeurs d’Orange centre (n°21) et d’Orange Sud (n°22) pour les véhicules circulant en direction de Marseille de 21h à 6h :
- Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille devront suivre la D907 en direction d'Avignon puis suivre la D 225 en direction de Carpentras pour rejoindre l'autoroute A7 à l’échangeur d’Avignon Le Pontet (n°23).
Les conditions de circulation les nuits du lundi 16 et mardi 17 mars de 21h à 6h le lendemain
La sortie sera obligatoire et l’entrée interdite pour les véhicules en direction de Lyon au niveau de l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23) la nuit du lundi 16 mars 2026 et du mardi 17 mars, de 21h à 6h :
- Les conducteurs de véhicules en provenance de Marseille et en direction de Lyon ou de Montpellier devront sortir à l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907 en direction d’orange et de Bollene pour reprendre l'A7 à l'échangeur d'Orange-centre (n°21).
Les conducteurs de poids lourds voulant se diriger vers Lyon devront sortir à l’échangeur Avignon-le-Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907, la rocade Charles de Gaulle, la N100 puis la D6580 en direction de Bagnols pour prendre l’A9 à Roquemaure (n°22) où ils pourront prendre la direction de Lyon.
De fait l’échangeur d’Orange sud (n°22) sera fermée pour les véhicules en direction de Lyon :
- Les conducteurs de véhicules légers désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la D907 en direction d’Orange centre pour rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur d’Orange Centre (n°21).
- Les conducteurs de poids lourds désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la D950, puis la D977 en direction de Vaison-la-Romaine, puis la RD8 en direction de Cairanne/Sainte-Cécile/Bollène/Lyon pour rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur Bollène (n°19).
Les conditions de circulation les nuits du mercredi 18 et du jeudi 19 mars de 21h à 6h le lendemain
Fermeture des entrées et des sorties de l’échangeur d’Orange Sud (n°22) pour les véhicules circulant en direction de Marseille de 21h à 6h :
- Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille devront suivre la D907 en direction d'Avignon, puis suivre la D225 en direction de Carpentras jusqu’à l’échangeur d’Avignon-Le-Pontet (n°23).
- Les conducteurs désirant rejoindre le secteur d’Orange sud depuis l’A7 pourront le faire à l’échangeur Orange centre (n°21).
- Les conducteurs de poids lourds désirant quitter l’autoroute A7 en provenance de Lyon peuvent le faire depuis la sortie Bollène (n° 19) afin de suivre la D907 en direction d’Orange
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A9 trafic