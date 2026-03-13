Semaine du 16 mars 2026 : travaux de chaussées entre Orange et Avignon nord (A7)

Dimanche 15 mars 2026 de 21h à 6h, fermeture de l’A9 à hauteur de l’échangeur de Roquemaure dans le sens de circulation Montpellier vers Lyon : la sortie sera donc obligatoire et l’entrée interdite à l’échangeur de Roquemaure pour tous les véhicules circulant en direction d’Orange et de Lyon. Par conséquent :

Les conducteurs devant se rendre au centre d’Orange et alentours devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la N580, la D101 en direction de Saint Génies, la D980 en direction de Roquemaure puis la D976 en direction d’Orange.

Les conducteurs voulant se diriger vers l’autoroute A7/Lyon depuis l’échangeur Roquemaure (n°22) devront suivre la N580 en direction de Bagnols-sur-Cèze, prendre la N86 en direction de Pont-Saint-Esprit puis la D994 en direction de Bollène afin de rejoindre l’autoroute à l’échangeur Bollène (n°19).

Les conducteurs circulant sur l’autoroute A7 en direction de Marseille devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille jusqu’à l’échangeur Avignon Le Pontet ((n°23) sur A7.

La traversée de la commune de Roquemaure est interdite aux véhicules dont le PTAC>19T, ces derniers devront suivre obligatoirement les itinéraires de déviation.

Fermeture de l’A7 au niveau de la bifurcation A7/A9 pour les véhicules venant de Lyon :

Les conducteurs voulant se diriger vers Marseille devront suivre l’A9 et sortir à l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille afin de rejoindre l’autoroute à l’échangeur Avignon Le Pontet (n°23) sur A7.

Les conducteurs désirant quitter l’autoroute A7 à Orange centre (n°21) ou Orange sud (n°22) peuvent le faire à l’échangeur Bollène (n°19) et emprunter la D907 en direction d’Orange centre.

Fermeture des entrées et des sorties des échangeurs d’Orange centre (n°21) et d’Orange Sud (n°22) pour les véhicules circulant en direction de Marseille de 21h à 6h :